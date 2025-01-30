Юбилейный матч в честь Тофика Бахрамова

По случаю 100-летнего юбилея знаменитого азербайджанского футбольного арбитра Тофика Бахрамова состоялся юбилейный матч между ветеранами футбола и спортивными журналистами.

Как сообщает Day.Az, перед началом игры, организованной на центральной арене, носящей имя легендарного арбитра, прозвучал государственный гимн. Затем память покойного арбитра и сынов Родины, отдавших жизни в Отечественной войне была почтена минутой молчания.

Перед финальным свистком сын Тофика Бахрамова, Бахрам Бахрамов, символически коснулся мяча. Матч, который прошел в напряженной борьбе, завершился победой ветеранов футбола со счетом 8:3.

Стоит отметить, что Тофик Бахрамов родился 29 января 1925 года в Агдаме. Легендарный арбитр стал особенно известен благодаря своему решению на финальной игре чемпионата мира 1966 года между сборными Германии и Англии, когда он засчитал гол Джеффа Херста. За свою принципиальность и объективность он был удостоен награды "Золотой свисток" , который ему лично вручила королева Елизавета II.

Тофик Бахрамов скончался 26 марта 1993 года.