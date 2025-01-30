Изменены Правила о применении "знака отличия" и "специального знака отличия" в сфере перевозок

В документ об уплате налога и взносов на обязательное государственное социальное страхование за пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом в Азербайджанской Республике, а также в Правила о применении "знака отличия" и "специального знака отличия" в сфере перевозок, утвержденные постановлением Кабинета министров Азербайджана от 9 февраля 2006 года, и в "Положение об автовокзале и автостанции", утвержденное постановлением от 5 февраля 2009 года, внесены изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Али Асадов подписал в связи с этим новое постановление.

Согласно постановлению, после надлежащей регистрации новых автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки работников и конкретных грузов, налогоплательщики, имеющие в собственности автомобильные транспортные средства, в течение 5 дней будут предоставлять информацию в Агентство наземного транспорта Азербайджана, подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, по форме, утвержденной министерством экономики.

Кроме того, налогоплательщики должны до 10 числа следующего месяца уведомить Государственную налоговую службу при министерстве экономики о "знаках отличия", выданных Агентством в течение предыдущего месяца.

При выявлении Агентством наземного транспорта лиц, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом без "знака отличия", ему необходимо представить в Государственную налоговую службу при министерстве экономики официальное уведомление о привлечении этих лиц к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством.