https://news.day.az/society/1726668.html Турнир “Большой шлем” в Баку – число стран-участниц растет В оргкомитет предстоящего в Баку турнира по дзюдо "Большой шлем" продолжают поступать заявки от команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на рейтинговый турнир зарегистрировались дзюдоисты из 37 стран, представляющих четыре континента. На данный момент наибольший состав у команды Узбекистана - 20 спортсменов.
Турнир “Большой шлем” в Баку – число стран-участниц растет
В оргкомитет предстоящего в Баку турнира по дзюдо "Большой шлем" продолжают поступать заявки от команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на рейтинговый турнир зарегистрировались дзюдоисты из 37 стран, представляющих четыре континента.
На данный момент наибольший состав у команды Узбекистана - 20 спортсменов. Япония направит на турнир 19 , а Бразилия и Германия - по 13 дзюдоистов.
Турнир пройдет 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики.
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