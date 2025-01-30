Названы сроки строительства трамвайной линии "Sea Breeze" − Пиршаги

В соответствии с государственной программой, в связи с планированием транспортных решений в "Sea Breeze" и прокладкой трамвайной линии "Sea Breeze" - Пиршаги в 2027-2029 годах будут разработаны транспортный план и проектная документация по трамвайной линии, утвержден и выполнен транспортный план, построена и введена в эксплуатацию трамвайная линия.

Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Day.Az.