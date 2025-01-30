https://news.day.az/society/1726703.html Названы сроки строительства трамвайной линии "Sea Breeze" − Пиршаги В соответствии с государственной программой, в связи с планированием транспортных решений в "Sea Breeze" и прокладкой трамвайной линии "Sea Breeze" - Пиршаги в 2027-2029 годах будут разработаны транспортный план и проектная документация по трамвайной линии, утвержден и выполнен транспортный план, построена и введена в эксплуатацию...
Названы сроки строительства трамвайной линии "Sea Breeze" − Пиршаги
В соответствии с государственной программой, в связи с планированием транспортных решений в "Sea Breeze" и прокладкой трамвайной линии "Sea Breeze" - Пиршаги в 2027-2029 годах будут разработаны транспортный план и проектная документация по трамвайной линии, утвержден и выполнен транспортный план, построена и введена в эксплуатацию трамвайная линия.
Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Day.Az.
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