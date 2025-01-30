Будет изучено влияние функционирования образовательных учреждений на загруженность дорог в Баку.

Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будет проведена оценка воздействия функционирования образовательных учреждений, расположенных в Баку, на плотность транспортного движения в городе, а также подготовлены соответствующие предложения.

Согласно программе, в 2025-2029 годах в этом направлении будут проведены аналитические исследования, подготовлены и согласованы с соответствующими ведомствами предложения, а затем утвержден план мероприятий по реализации этих предложений.