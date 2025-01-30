https://news.day.az/society/1726733.html Будет построена автодорога Бинагади-Новханы Будет построена автодорога Бинагади-Новханы. Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется строительство автодороги Бинагади-Новханы.
Будет построена автодорога Бинагади-Новханы
Будет построена автодорога Бинагади-Новханы.
Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется строительство автодороги Бинагади-Новханы.
Согласно программе, в 2025-2030 годах будет подготовлена проектная документация, а затем проведены работы по строительству автодороги.
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