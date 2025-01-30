Будет построена автодорога Бинагади-Новханы.

Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется строительство автодороги Бинагади-Новханы.

Согласно программе, в 2025-2030 годах будет подготовлена проектная документация, а затем проведены работы по строительству автодороги.