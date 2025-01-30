В Баку организуют гибкий график работы для этих учреждений

В Баку будет организован гибкий режим работы государственных органов, образовательных и медицинских учреждений.

Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется внедрение гибкого графика работы для государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, а также иных юридических и физических лиц.

Согласно программе, в 2025-2026 годах будет проведен анализ, утверждены соответствующие перечни и организован в соответствии с ними гибкий режим работы.