https://news.day.az/society/1726740.html В Баку организуют гибкий график работы для этих учреждений В Баку будет организован гибкий режим работы государственных органов, образовательных и медицинских учреждений.
В Баку организуют гибкий график работы для этих учреждений
В Баку будет организован гибкий режим работы государственных органов, образовательных и медицинских учреждений.
Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется внедрение гибкого графика работы для государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, а также иных юридических и физических лиц.
Согласно программе, в 2025-2026 годах будет проведен анализ, утверждены соответствующие перечни и организован в соответствии с ними гибкий режим работы.
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