https://news.day.az/society/1726693.html У жителя Шабранского района изъяли большое количество боеприпасов - ФОТО У 25-летнего жителя Шабранскоого района изъято значительное количество боеприпасов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шабранского районного отдела полиции, был задержан житель района Губад Исламов.
У жителя Шабранского района изъяли большое количество боеприпасов - ФОТО
У 25-летнего жителя Шабранскоого района изъято значительное количество боеприпасов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шабранского районного отдела полиции, был задержан житель района Губад Исламов. Во время обыска в его доме были обнаружены и изъяты 1 пневматический пистолет, 1 граната, 130 патронов, 9 ножей и другие боеприпасы.
Кроме того, во время несения службы сотрудники полиции обнаружили на обочине дороги 1 автомат, 1 магазин и 20 патронов.
Расследование по фактам продолжается.
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