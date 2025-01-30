У жителя Шабранского района изъяли большое количество боеприпасов

У 25-летнего жителя Шабранскоого района изъято значительное количество боеприпасов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Шабранского районного отдела полиции, был задержан житель района Губад Исламов. Во время обыска в его доме были обнаружены и изъяты 1 пневматический пистолет, 1 граната, 130 патронов, 9 ножей и другие боеприпасы.

Кроме того, во время несения службы сотрудники полиции обнаружили на обочине дороги 1 автомат, 1 магазин и 20 патронов.

Расследование по фактам продолжается.