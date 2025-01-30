В Азербайджане будет построена новая скоростная автострада

Будет построена автодорога Бильгя-Новханы-Хырдалан, сообщает Day.Az.

В рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будет построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога Бильгя-Новханы-Хырдалан (16-й км автодороги М-1 Баку - госграница РФ) - Шамахы (18-й км автодороги М-4 Баку - Шамахы).

Согласно программе, в 2025-2026 годах будет разработана и согласована проектная документация, после чего начнется строительство и ввод в эксплуатацию новой трассы. Реализация проекта повысит транспортную доступность и улучшит связь между населенными пунктами.