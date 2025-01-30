Что трусливо не сказал Пашинян на встрече с Кобахидзе?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о встрече премьер-министра Армении с Ираклием Кобахидзе.

Day.Az представляет публикацию:

Премьер Армении Никол Пашинян сегодня как всегда, много и благостно говорил о мире и армянских устремлениях. На этот раз слушать эту херню пришлось грузинскому премьер-министру Ираклию Кобахидзе.

Говорил Пашинян как обычно - а мы на этот раз добавим от себя то, что Воваевич "забыл" сказать. А надо было бы. Ведь тогда его чушь обрела хоть какой-то смысл. Наши пометки выделены жирным шрифтом.

"Проинформировал наших грузинских коллег, что Армения заинтересована в разблокировании региональной транспортной и экономической инфраструктуры, которая была заблокирована по нашей же вине. Эта разблокировка должна произойти в рамках полного уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ всех стран - и именно Армения нарушала этот принцип 30 лет и имела планы нарушить целостность и Грузии тоже. В этом контексте подчеркнул важность реализации проекта правительства Армении "Перекресток мира", который является нашей нелепой попыткой дать нерабочую альтернативу проектам Азербайджана, обещает конкретные и ощутимые перспективы для всех стран нашего общего региона, а Грузию может оставить в стороне от транзитных коридоров. Мы также выражаем заинтересованность и готовность Армении к присоединению к проекту электрокабеля по дну Черного моря - если Азербайджан разрешит", - сказал и не сказал Пашинян.

Согласитесь, ведь так его слова звучат гораздо более осмысленно, да?