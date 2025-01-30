https://news.day.az/society/1726734.html Названы сроки завершения строительства электродепо «Дарнагюль» и «Ходжасан» Названы сроки завершения строительства электродепо "Дарнагюль" и "Ходжасан".
Названы сроки завершения строительства электродепо «Дарнагюль» и «Ходжасан»
Названы сроки завершения строительства электродепо "Дарнагюль" и "Ходжасан".
Как сообщает Day.Az, согласно "Государственной программе по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, проектирование и строительство этих электродепо будет завершено в 2025-2027 годах, после чего они будут введены в эксплуатацию.
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