Землю ожидают непрерывные проливные дожди

Климатологи в своих последних исследованиях пересмотрели ранее сделанные прогнозы относительно затопления прибрежных городов. Если прежде считалось, что это произойдет через 70 лет, то новые расчеты показывают более тревожную картину - всего через 15 лет многие территории могут оказаться под водой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Science XXI, речь идет не о единовременном наводнении, а о системном изменении погодных условий, характеризующихся непрерывными проливными дождями. Такой прогноз основан на тщательном анализе климатических данных и последних природных явлений.

Отмечается, что даже пустыня Сахара, которая традиционно ассоциируется с засушливым климатом, демонстрирует признаки нестабильности. В последние годы здесь наблюдается чередование экстремальной засухи и периодов обильных осадков, приводящих к затоплениям.