https://news.day.az/society/1726717.html В Баку модернизируют транспортную развязку "20 Января" В Баку модернизируют транспортную развязку "20 Января". Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется модернизировать транспортную развязку "20 Января".
В Баку модернизируют транспортную развязку "20 Января"
В Баку модернизируют транспортную развязку "20 Января".
Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется модернизировать транспортную развязку "20 Января".
Согласно программе, в 2025-2026 годах будет подготовлена проектная документация, проведены строительные и реконструкционные работы, после чего модернизированная транспортная развязка будет введена в эксплуатацию. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность и разгрузить дорожное движение в одном из ключевых узлов города.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре