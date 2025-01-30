В Баку модернизируют транспортную развязку "20 Января".

Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется модернизировать транспортную развязку "20 Января".

Согласно программе, в 2025-2026 годах будет подготовлена проектная документация, проведены строительные и реконструкционные работы, после чего модернизированная транспортная развязка будет введена в эксплуатацию. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность и разгрузить дорожное движение в одном из ключевых узлов города.