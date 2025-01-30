В Азербайджане начнется массовое производство электробусов.

Как сообщает Day.Az, согласно "Государственной программе по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, начиная с 2026 года, будет производиться 200-250 электробусов ежегодно.

Модернизация автобусного парка является одним из приоритетных направлений для повышения качества обслуживания на общественном транспорте и обеспечения безопасности пассажиров.