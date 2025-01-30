https://news.day.az/society/1726671.html Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере транспорта Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с федеральным министром по приватизации, инвестиционному совету и коммуникациям Пакистана Абдулом Алимом Ханом, находящимся с визитом в Азербайджане. Как сообщает Day.Az, стороны обсудили возможности сотрудничества в области транспорта.
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере транспорта
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с федеральным министром по приватизации, инвестиционному совету и коммуникациям Пакистана Абдулом Алимом Ханом, находящимся с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az, стороны обсудили возможности сотрудничества в области транспорта.
Состоялся обмен мнениями по вопросам участия азербайджанской стороны в инфраструктурных проектах, реализуемых в дорожно-транспортной сфере в Пакистане.
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