В Баку планируют построить десятки новых станций метро

В рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, предусмотрено строительство 51 новой станции метро, сообщает Day.Az.

Согласно "Концептуальной схеме развития линий Бакинского метрополитена", в будущем столичная сеть метро будет состоять из 5 линий, 76 станций, 6 электродепо и 119,1 км путей.

В числе ключевых приоритетов развития - расширение метрополитена на 84,3 км и строительство новых станций, что значительно повысит транспортную доступность. В госпрограмме отмечается, что данные проекты станут важным шагом в реализации стратегии устойчивой мобильности города.