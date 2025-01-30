Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по улучшению транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы
Утверждена Государственная программа на 2025-2030 годы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих территориях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено осуществлять координацию и контроль за исполнением мер, предусмотренных Государственной программой, раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении предусмотренных в ней мер, решить другие вопросы, вытекающие из этого документа.
Мониторинг и оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой, будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций на основании заказа Кабинета министров.
В целях финансирования мероприятий, предусмотренных Государственной программой, министерство финансов и министерство экономики должны ежегодно принимать соответствующие меры для выделения необходимых финансовых средств в процессе составления государственного бюджета Азербайджанской Республики, государственных инвестиционных программ.
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