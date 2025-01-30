https://news.day.az/society/1726658.html В Азербайджане обсуждают реформы на ступени аспирантуры Министерство науки и образования прокомментировало вопрос о переходе системы аспирантуры с двухступенчатой на одноступенчатую, которая в настоящее время обсуждается в Национальном собрании. Как сообщает Mili.Az, министерство подтвердило, что сейчас ведутся обсуждения по этому вопросу.
В Азербайджане обсуждают реформы на ступени аспирантуры
Министерство науки и образования прокомментировало вопрос о переходе системы аспирантуры с двухступенчатой на одноступенчатую, который в настоящее время обсуждается в Милли Меджлисе (парламент).
Как сообщает Day.Az, в министерстве подтвердили, что в настоящее время ведутся обсуждения по этому вопросу.
"Как показывает международный опыт в большинстве стран сущетвуют обе системы на ступени аспирантуры. Обсуждения по данному вопросу продолжаются", - заявили в министерстве.
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