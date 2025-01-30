В Азербайджане обсуждают реформы на ступени аспирантуры

Министерство науки и образования прокомментировало вопрос о переходе системы аспирантуры с двухступенчатой на одноступенчатую, который в настоящее время обсуждается в Милли Меджлисе (парламент).

Как сообщает Day.Az, в министерстве подтвердили, что в настоящее время ведутся обсуждения по этому вопросу.

"Как показывает международный опыт в большинстве стран сущетвуют обе системы на ступени аспирантуры. Обсуждения по данному вопросу продолжаются", - заявили в министерстве.