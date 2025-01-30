Будет построена автодорога "поселок Г.З.Тагиев - Сальян".

Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, планируется строительство автодороги "поселок Г.З. Тагиев - Сальян".

Согласно программе, в 2025-2030 годах будет подготовлена проектная документация, проведены работы по строительству и реконструкции, после чего дорога будет введена в эксплуатацию, улучшив транспортную доступность и связь между регионами.