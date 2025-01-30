Раскрыта дата выпуска бюджетного аналога iPhone SE 4 от Google

Компания Google планирует выпустить бюджетный смартфон Pixel 9a гораздо раньше, чем прошлогоднюю модель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, точная дата была раскрыта порталом Android Headlines.

Согласно источнику, презентация Pixel 9a состоится в середине марта. Предзаказы на новинку начнут принимать 16 марта, а в продажу Pixel 9a поступит уже 26 марта. Предполагается, что презентация устройства состоится одновременно с открытием предзаказов.

Для сравнения, Google Pixel 8a был представлен 7 мая 2024 года и поступил в продажу через неделю, а Pixel 7a был представлен 10 мая и сразу же был доступен для покупки.

Кроме того, по данным Android Headlines, Pixel 9a в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить в США $499, тогда как за модель с накопителем на 256 ГБ будут просить уже $599.

Ожидается, что новинка получит обновленный дизайн задней панели - Pixel 9a лишится горизонтального выступающего блока камеры. Также смартфону приписывают чип Tensor G4 и двойную камеру с разрешением 48 и 13 Мп. Похоже, Google сместила релиз устройства, чтобы конкурировать с готовящимся к выходу в начале весны iPhone SE 4, который, по слухам, будет стоить примерно столько же.