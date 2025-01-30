В известных чипсах обнаружены опасные компоненты

- были ли они завезены в Азербайджан?

Известный бренд "Lay's" принял решение отозвать из продажи картофельные чипсы из-за риска смертельно опасной аллергической реакции. Причиной стало наличие в составе продукта молочного компонента, который не был указан на этикетке.

Официальные органы США повысили уровень риска до I категории - самой высокой. Это означает, что данный продукт может вызывать аллергические реакции, представляющие угрозу для жизни.

Какие меры предпринимаются в связи с этим в Азербайджане?

Как сообщает Day.Az, портал Modern.az связался с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Пресс-секретарь агентства Илькин Керимов заявил, что указанные партии продукции не были ввезены в страну.

"Кроме того, отмечаем, что подобная информация, распространяемая зарубежными СМИ и соответствующими организациями, регулярно анализируется специалистами агентства. Принимаются необходимые меры для обеспечения продовольственной безопасности", - добавил он.