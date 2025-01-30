Очевидец заснял момент авиакатастрофы в США

Видеорегистратор очевидца заснял момент столкновения самолета и вертолета в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отметим, что в Вашингтоне, округ Колумбия, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines рухнул в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk вблизи Национального аэропорта имени Рейгана.