https://news.day.az/world/1726459.html Очевидец заснял момент авиакатастрофы в США - ВИДЕО Видеорегистратор очевидца заснял момент столкновения самолета и вертолета в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Очевидец заснял момент авиакатастрофы в США - ВИДЕО
Видеорегистратор очевидца заснял момент столкновения самолета и вертолета в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отметим, что в Вашингтоне, округ Колумбия, пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines рухнул в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk вблизи Национального аэропорта имени Рейгана.
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