https://news.day.az/world/1726396.html Нетаньяху встретился со спецпосланником Трампа Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Виткоффом. Как сообщает Day.Az, глава правительства сообщил об этом на своей странице в X.
Нетаньяху встретился со спецпосланником Трампа
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Виткоффом.
Как сообщает Day.Az, глава правительства сообщил об этом на своей странице в X.
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