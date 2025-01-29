Нетаньяху встретился со спецпосланником Трампа

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Виткоффом.

Как сообщает Day.Az, глава правительства сообщил об этом на своей странице в X.