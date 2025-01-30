https://news.day.az/society/1726739.html В Азербайджане предпримут меры по снижению смертности в результате ДТП Будут предприняты меры по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
В Азербайджане предпримут меры по снижению смертности в результате ДТП
Будут предприняты меры по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будут предприняты необходимые меры по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.
Согласно программе, в 2025-2027 годах будет проведен анализ, выявлены проблемные участки дорог и устранены недостатки для повышения безопасности движения.
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