В Азербайджане предпримут меры по снижению смертности в результате ДТП

Будут предприняты меры по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Day.Az, в рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будут предприняты необходимые меры по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Согласно программе, в 2025-2027 годах будет проведен анализ, выявлены проблемные участки дорог и устранены недостатки для повышения безопасности движения.