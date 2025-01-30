Илон Маск назвал сроки запуска беспилотного такси

Глава корпорации Tesla Илон Маск пообещал, что компания запустит беспилотные такси в середине 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание TechCrunch.

Во время телефонного звонка, посвященного финансовому отчету Tesla, Маск назвал сроки запуска беспилотного такси Cybercab. По его словам, сервис запустят в июне. Роботакси начнут работать в городе Остин, штат Техас.

Также предприниматель заметил, что в Cybercab не будет водителей и операторов, которые могли бы контролировать работу автопилота. Машины будут передвигаться на модернизированной версии Full Self-Driving (FSD). Кроме того, Илон Маск заявил, что новая версия FSD будет доступна обычным пользователям автопилота в Калифорнии и многих других штатах в этом году.