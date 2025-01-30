В некоторых регионах Азербайджана наблюдалась туманная погода.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В частности, ограниченная до 200-500 метров видимость отмечалась в Нафталане, Гусаре, Евлахе, Билясуваре, Шамкире, Гобустане, Гейчае, Зардабе, Имишли, Сабирабаде и Нефтчале.

Температурные показатели на утро продемонстрировали следующую картину: в Баку и на Абшеронском полуострове минимальная температура составила +6°C, в равнинных районах зафиксирован диапазон от -2°C до +2°C, тогда как в Нахчыванской Автономной Республике и горных регионах температура опустилась до -8°C.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az