Где США намерены сохранять непрерывное военное присутствие?

Министерство обороны США считает, что американским военным силам следует сохранять непрерывное присутствие на Балтике.

"Балтика - это очень важный регион", - заявил помощник заместителя начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон, выступая на конференции в вашингтонском Атлантическом совете. "<...> Критически важное значение имеют наше непрерывное присутствие, а также наше совместная подготовка с союзниками в этом регионе", - утверждал американский военачальник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он высказался за то, чтобы западные страны уделяли серьезное внимание вопросу обеспечения безопасности подводной инфраструктуры на Балтике.

"Очень сложно" отличить случайное повреждение подводных кабелей и иной инфраструктуры от "преднамеренных действий", считает Николсон. Как он подчеркнул, Запад старается работать в том числе на упреждение подобного рода проблем.