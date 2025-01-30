К 2030 г. для бакинского метро будут закуплены 299 вагонов

К 2030 году будет закуплено 299 вагонов метро.

Об этом говорится в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым "Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", сообщает Day.Az.

В соответствии с государственной программой министерство финансов совместно с Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, Бакметрополитеном, Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON) в 2025-2030 годах должны обновить вагоны метро (подвижной состав), завершившие свой срок службы, и закупить 299 новых вагонов.