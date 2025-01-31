https://news.day.az/society/1726748.html В некоторых частях Баку и Сумгайыта временно не будет газа В городе Сумгайыт, на улице Баку для подключения нового газопровода к существующему источнику, а также в посёлке Йени-Сураханы Сураханского района для переноса газопровода, с 10:00 31 января 2025 года будет временно приостановлена подача газа. Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
В некоторых частях Баку и Сумгайыта временно не будет газа
В городе Сумгайыт, на улице Баку для подключения нового газопровода к существующему источнику, а также в посёлке Йени-Сураханы Сураханского района для переноса газопровода, с 10:00 31 января 2025 года будет временно приостановлена подача газа.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".
В период проведения ремонтно-монтажных работ подача газа временно прекратится в некоторых частях города Сумгайыт (Станция Сумгайыт, Бахчашехер, ЖКХ Аккасия, кварталы 39, 41, 41а, 44, 76, микрорайоны 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17 и часть 18 микрорайона), а также в некоторых частях Сураханского района (улицы Мешади Азизбекова, Гёль, Вахид Халилов и 14 июля).
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