В некоторых частях Баку и Сумгайыта временно не будет газа

В городе Сумгайыт, на улице Баку для подключения нового газопровода к существующему источнику, а также в посёлке Йени-Сураханы Сураханского района для переноса газопровода, с 10:00 31 января 2025 года будет временно приостановлена подача газа.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

В период проведения ремонтно-монтажных работ подача газа временно прекратится в некоторых частях города Сумгайыт (Станция Сумгайыт, Бахчашехер, ЖКХ Аккасия, кварталы 39, 41, 41а, 44, 76, микрорайоны 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17 и часть 18 микрорайона), а также в некоторых частях Сураханского района (улицы Мешади Азизбекова, Гёль, Вахид Халилов и 14 июля).