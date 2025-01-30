DeepSeek подала заявку в Бюро по патентам и товарным знакам США на регистрацию товарного знака для своих приложений, продуктов и инструментов чат-ботов на основе ИИ.

Как передает Day.Az, китайская компания столкнулась с проблемой конфликта в торговых знаках. Тридцатью шестью часами ранее компания из Делавэра под названием Delson Group Inc подала заявку на товарный знак DeepSeek.

В Delson Group утверждают, что продают продукцию ИИ под брендом DeepSeek с начала 2020 года. В своей заявке компания указывает свой адрес как дом в Купертино, а у генерального директора и основателя имя Вилли Лу. Лу, который по совпадению окончил тот же Чжэцзянский университет, что и основатель DeepSeek Лян Вэньфэн, утверждает, что он "полуотставной" профессор-консультант в Стэнфорде и консультант FCC. Также он провёл большую часть своей карьеры в беспроводной индустрии.

Поиск Delson Group в Системе запросов Совета по рассмотрению и апелляциям США по товарным знакам USPTO выявляет более двух десятков споров между Лу и организациями, включая GSMA, Tencent и TracFone Wireless. Delson отказалась от некоторых товарных знаков, на которые она подавала заявки, или иным образом отменила свои ожидающие рассмотрения заявки.

Возможности китайского стартапа DeepSeek на данном этапе весьма ограничены. Согласно законодательству США, самый первый пользователь товарного знака обычно считается законным владельцем этого товарного знака, если только не будет доказано, что товарный знак был зарегистрирован недобросовестно.

"Хотя DeepSeek потенциально может добиваться соглашения о сосуществовании, если они смогут доказать, что работают в других аспектах ИИ, чем Delson Group, у американской компании есть несколько преимуществ. Они подали заявку первыми, они заявляют о более раннем использовании - 2020 год против заявленной DeepSeek даты начала 2023 года - и у них есть работающий веб‑сайт, на котором показаны мероприятия, связанные с ИИ, включая обучающие мероприятия", - пояснил адвокат и основатель Gerben IP, юридической практики, специализирующейся на вопросах интеллектуальной собственности Джош Гербен.

Гербен добавил, что Delson Group может даже заявить об "обратной путанице" из‑за быстрого роста известности DeepSeek или подать в суд, чтобы запретить DeepSeek продолжать использовать свое торговое название в США.

"У DeepSeek на самом деле может быть проблема с товарным знаком в Соединенных Штатах, где может быть этот предыдущий владелец прав - Delson Group - и у этого предыдущего владельца прав могут быть очень веские основания для нарушения товарного знака", - считает Гербен.

Это не первый случай, когда компания, занимающаяся ИИ, сталкивается с препятствиями в виде товарного знака. OpenAI не удалось зарегистрировать товарный знак GPT в феврале прошлого года после того, как USPTO постановило, что этот термин слишком общий. В течение последних нескольких месяцев OpenAI также боролась с технологом и предпринимателем Гаем Равином за право использовать Open AI, которое, как утверждает Равин, он представил как часть видения ИИ "с открытым исходным кодом" около 2015 года - года основания OpenAI.