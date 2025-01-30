ФБР об авиакатастрофе под Вашингтоном

Криминальные и террористические структуры не причастны к авиакатастрофе под Вашингтоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в ФБР.

Высокопоставленный чиновник ФБР в Вашингтоне добавил, что силовики работают на месте крушения самолета.

Вечером 29 января в американской столице рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана потерпел крушение самолет, на борту которого находилось более 60 человек. По информации американских СМИ, самолет столкнулся с военным или полицейским вертолетом и упал в реку Потомак в районе аэропорта. В экстренных службах сообщили, что на месте происшествия работают пожарные катера.

Белый дом заявил, что об инциденте доложено президенту США Дональду Трампу.

Федеральное управление гражданской авиации закрыло аэропорт. Как сообщили в ведомстве, региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Hawk во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).