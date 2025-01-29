ЕС одобрил продление шпионской миссии на армяно-азербайджанской границе

Послы стран ЕС одобрили продление шпионской миссии EUMA на армяно-азербайджанской границе/

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, т.н. "наблюдатели", в состав которых входят бывшие и действующие офицеры разведки и спецслужб, останутся в Армении до 19 февраля 2027 года.

Отметим, что количество и состав членов миссии не изменились. В настоящее время в миссию входят 165 международных и 44 местных "наблюдателя".