https://news.day.az/politics/1726384.html ЕС одобрил продление шпионской миссии на армяно-азербайджанской границе Послы стран ЕС одобрили продление шпионской миссии EUMA в Армении. Новость обновляется
ЕС одобрил продление шпионской миссии на армяно-азербайджанской границе
Послы стран ЕС одобрили продление шпионской миссии EUMA на армяно-азербайджанской границе/
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, т.н. "наблюдатели", в состав которых входят бывшие и действующие офицеры разведки и спецслужб, останутся в Армении до 19 февраля 2027 года.
Отметим, что количество и состав членов миссии не изменились. В настоящее время в миссию входят 165 международных и 44 местных "наблюдателя".
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