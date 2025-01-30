https://news.day.az/society/1726635.html

В Баку убита 37-летняя женщина

В Абшеронском районе произошло убийство. Как сообщает APA, жертвой преступления стала 37-летняя Тюркан Абдурахимова, которая была убита с применением колюще-режущего предмета. По подозрению в совершении преступления задержан её дядя - 57-летний Шакир Рзаев. Полицейские доставили его в следственные органы. По факту ведётся расследование.