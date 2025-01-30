https://news.day.az/society/1726635.html В Баку убита 37-летняя женщина В Абшеронском районе произошло убийство. Как сообщает APA, жертвой преступления стала 37-летняя Тюркан Абдурахимова, которая была убита с применением колюще-режущего предмета. По подозрению в совершении преступления задержан её дядя - 57-летний Шакир Рзаев. Полицейские доставили его в следственные органы. По факту ведётся расследование.
В Баку убита 37-летняя женщина
В Абшеронском районе произошло убийство.
Как сообщает Day.Az, жертвой преступления стала 37-летняя Тюркан Абдурахимова, убитая с применением колюще-режущего предмета.
По подозрению в совершении преступления задержан её дядя - 57-летний Шакир Рзаев.
По факту ведётся расследование.
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