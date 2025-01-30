В Баку убита 37-летняя женщина

В Абшеронском районе произошло убийство.

Как сообщает Day.Az, жертвой преступления стала 37-летняя Тюркан Абдурахимова, убитая с применением колюще-режущего предмета.

По подозрению в совершении преступления задержан её дядя - 57-летний Шакир Рзаев. 

По факту ведётся расследование.