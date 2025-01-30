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Что сделать, чтобы снизить расходы за газ? - СОВЕТЫ

Вопрос, как сэкономить с увеличением расходов на отопление зимой и использованием природного газа, возникает у многих. Избежать неожиданных счетов за газ и удержать их на нормальном уровне вполне возможно. Соблюдая несколько рекомендаций, можно сократить расходы.