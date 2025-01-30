Что сделать, чтобы снизить расходы за газ?

Вопрос, как сэкономить с увеличением расходов на отопление зимой и использованием природного газа, возникает у многих. Избежать неожиданных счетов за газ и удержать их на нормальном уровне вполне возможно. Соблюдая несколько рекомендаций, можно сократить расходы.

Day.Az представляет советы, которые помогут уменьшить платежи за природный газ:

  • Ремонт котла и радиаторов должен проводиться регулярно
  • Ежегодно следует проводить техническое обслуживание котла
  • Не выключайте и не включайте котел каждый день, лучше поддерживать его в рабочем состоянии при определённой температуре
  • Предпочтение следует отдавать котлам нового поколения
  • Не закрывайте радиаторы
  • Используйте изоляционные панели
  • Необходимо проводить теплоизоляцию
  • Балконные двери должны быть отремонтированы
  • Можно использовать жалюзи
  • Можно установить распределитель тепла или тепловой счетчик
  • Можно использовать термостатический клапан