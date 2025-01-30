https://news.day.az/society/1726670.html Что сделать, чтобы снизить расходы за газ? - СОВЕТЫ Вопрос, как сэкономить с увеличением расходов на отопление зимой и использованием природного газа, возникает у многих. Избежать неожиданных счетов за газ и удержать их на нормальном уровне вполне возможно. Соблюдая несколько рекомендаций, можно сократить расходы.
Что сделать, чтобы снизить расходы за газ? - СОВЕТЫ
Вопрос, как сэкономить с увеличением расходов на отопление зимой и использованием природного газа, возникает у многих. Избежать неожиданных счетов за газ и удержать их на нормальном уровне вполне возможно. Соблюдая несколько рекомендаций, можно сократить расходы.
Day.Az представляет советы, которые помогут уменьшить платежи за природный газ:
- Ремонт котла и радиаторов должен проводиться регулярно
- Ежегодно следует проводить техническое обслуживание котла
- Не выключайте и не включайте котел каждый день, лучше поддерживать его в рабочем состоянии при определённой температуре
- Предпочтение следует отдавать котлам нового поколения
- Не закрывайте радиаторы
- Используйте изоляционные панели
- Необходимо проводить теплоизоляцию
- Балконные двери должны быть отремонтированы
- Можно использовать жалюзи
- Можно установить распределитель тепла или тепловой счетчик
- Можно использовать термостатический клапан
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