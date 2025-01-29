Сколько заложников завтра освободит Израиль?

Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС освободит 30 января 110 палестинских заключенных, которые отбывают наказание в тюрьмах еврейского государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил палестинский информационный офис по делам заключенных в своем Telegram-канале.

По его данным, на свободу выйдут 30 несовершеннолетних, 32 приговоренных к пожизненному заключению палестинца и 48 заключенных, отбывающих длительные сроки.

Ранее ХАМАС сообщил, что 30 января освободит гражданку Израиля Арбель Йехуд, военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер и 80-летнего израильтянина Гади Мозеса, удерживаемых в секторе Газа в качестве заложников.

Арбель Йехуд, которая находится в заложницах у союзника ХАМАС - палестинского радикального движения "Исламский джихад", - должна была, в соответствии с условиями сделки, быть освобождена 25 января. Когда этого не произошло, Израиль отказался открывать палестинцам путь с юга на север Газы, по которому перемещенные лица могли бы вернуться в свои дома. Однако в ночь на понедельник канцелярия израильского премьера сообщила, что получила информацию о готовящемся освобождении Арбель Йехуд и двух других заложников, после чего утром 27 января ЦАХАЛ позволил жителям Газы вернуться в северную часть анклава.

15 января премьер Катара объявил, что в результате посреднических усилий Дохи, Каира и Вашингтона Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в секторе. В ходе первого этапа, который продлится 42 дня, ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.