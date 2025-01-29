Трамп депортирует почти 3000 нелегальных армян

Администрация Дональда Трампа в ближайшее время депортирует 2808 граждан Армении, находящихся в США нелегально.

Как сообщает Day.Az, решение принято в рамках нового указа президента, направленного на ускорение высылки незаконных мигрантов.

Напомним, что общее число лиц, подлежащих депортации, превышает 1,4 миллиона человек.

В списке лидируют граждане Мексики (252 044 человека), Гватемалы (253 413) и Гондураса (261 651).

Сразу после вступления в должность Трамп подписал серию указов, ужесточающих миграционную политику. Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) получила распоряжение ускорить процесс депортации, увеличив количество задержаний до 1 500 человек в день.

Особый акцент делается на мигрантов с криминальным прошлым.

Новая политика направлена на значительное сокращение числа нелегальных мигрантов, общее количество которых в США оценивается от 11 до 14 миллионов человек.