В Азербайджане ускорят процесс утилизации автомобилей

В Азербайджане ускорят утилизацию автомобилей, отслуживших свой срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в этом году на эти цели из бюджета выделят 50 миллионов манатов.

Эксперт в области транспорта Эльдениз Джафаров считает, что эта сумма станет дополнительной поддержкой для фонда, занимающегося утилизацией. Он напомнил, что финансирование фонда обеспечивается не только за счет бюджета, но и за счет сборов, взимаемых при ввозе старых автомобилей.

Джафаров также подчеркнул, что транспортировка непригодных машин в столицу требует значительных затрат, поэтому целесообразно создать специальные пункты утилизации и площадки для сбора таких автомобилей в регионах.

При этом сдача транспорта на утилизацию остается добровольной, а перед этим его необходимо снять с госрегистрации.

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