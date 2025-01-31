Каладзе высказался о решении ПАСЕ

Все мошенники, как внутри страны так и за ее пределами, получат надлежащий ответ.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил Генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, комментируя решение ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти Грузии не выполнят условия, среди которых назначение досрочных выборов в парламент Грузии. В ответ на это грузинская делегация отказалась от работы в ПАСЕ.

"Это несправедливость, то, что видит грузинский народ и мы этого не допустим. Все мошенники получат надлежащий ответ, кто бы это ни был, внутри страны или за ее пределами", - заявил Каладзе.

По его оценке, правящая партия приняла достойное решение.

"Мы в очередной раз показали всем, что являемся независимой страной, свободной, суверенным государством. Мы народ любящий свободу и никому не позволим, оскорблять нас, постоянно шантажировать и делать такие заявления, которые основаны на лжи", - заявил Каладзе.

Напомним, парламентская делегация из Грузии прекратила работу в ПАСЕ после того, как ранее была принята резолюция, призывающая власти республики провести новые парламентские выборы.