Hər kəsin gündə 8 stəkan su içməsi lazım deyil – Həkimlər izah etdi
Mütəxəssislər bildirir ki, suya olan ehtiyac hər kəs üçün fərqlidir və "gündə 8 stəkan" qaydası çox sadələşdirilmiş yanaşmadır.
Day.Az xəbər verir ki, sıx fiziki fəaliyyət, isti hava, xəstəlik, hamiləlik və südvermə kimi hallar maye tələbatını artırır.
Qadınlar üçün orta göstərici gündə 9 stəkan, kişilər üçün isə 13 stəkan mayedir, lakin bu yalnız təxmini rəqəmlərdir.
Hidratasiya yalnız su ilə deyil, həmçinin digər şəkərsiz içkilər və su tərkibli qidalarla təmin olunur. Düzgün maye qəbulu diqqəti, beyinin funksiyalarını və həzm sistemini dəstəkləyir, az maye qəbul edildikdə isə yorğunluq, baş ağrısı, qəbizlik və digər simptomlar yarana bilər.
Xüsusi diqqət böyrək, ürək və qaraciyər xəstələrinə lazımdır, çünki artıq maye qəbulu natrium balansını poza və ödemə səbəb ola bilər. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, gündəlik maye istehlakı fərdi ehtiyaclara uyğun tənzimlənsin və paylanmış şəkildə qəbul edilsin, həmçinin su, şəkərsiz çay, meyvə-tərəvəz və ot çayları kimi mayelərə üstünlük verilsin.
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