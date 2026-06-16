Həkimlər ürək üçün zərərli məhsulları açıqladı: Xolesterini artıran qidalar
Mütəxəssislərin bildirdiyinə görə, xolesterin orqanizm üçün vacib olsa da, onun artıq miqdarı ürək və damar sağlamlığına zərər verə bilər.
Day.Az-ın məlumatına görə, ən çox xolesterin heyvan mənşəli qidalarda - yumurta sarısı, yağlı pendirlər, kolbasa, sakatat (xüsusilə qaraciyər) və bəzi dəniz məhsullarında olur.
Məsələn, bir yumurta sarısında təxminən 180-200 mq xolesterin var ki, bu da gündəlik normanın yarısından çoxudur. Krevetlər, sardina və qızardılmış fast-food məhsulları da xolesterin səviyyəsini artıran qidalar sırasındadır.
Mütəxəssislər bu məhsulların yerinə yumurta ağı, az yağlı pendir, toyuq filesi, eləcə də az yağlı balıq növləri və paxlalı bitkilərin (mərcimək, lobya) seçilməsini tövsiyə edirlər. Qızartma əvəzinə isə bişirmə üsuluna üstünlük verilməsi ürək sağlamlığı üçün daha faydalı hesab olunur.
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