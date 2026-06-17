Fərhad Mehdiyevin qəzada həlak olan qızının hadisə yerindən GÖRÜNTÜLƏRİ - YENİLƏNİB - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, tanınmış vəkil Fərhad Mehdiyevin ailəsində ağır faciə baş verib.
Məlumata görə, hüquqşünasın 17 yaşlı qızı Zəhra motosikletlə hərəkətdə olarkən "Mercedes" markalı avtomobillə toqquşub. Bakı-Sumqayıt magistralında qeydə alınan ağır yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində yeniyetmə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində vəfat edib.
Qəzanın baş verdiyi ərazidən çəkilmiş görüntüləri təqdim edirik:
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09:37
Vəkillər Kollegiyasının üzvü Fərhad Mehdiyevə ağır itki üz verib.
Day.Az xəbər verir ki, tanınmış vəkilin qızı yol qəzasında dünyasını dəyişib.
Hadisə bu gün Bakı-Sumqayıt yolunda baş verib. Belə ki, minik avtomobili vəkilin qızının idarə etdiyi motosikletlə toqquşub.
Nəticədə 17 yaşlı qız aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib.
Allah rəhmət eləsin! (E-huquq.az)
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