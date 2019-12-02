Ротация, обновление управленческих кадров - процедура, необходимая для нормального функционирования и развития политической системы.

Об этом сказал Day.Az основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

"У мудрых руководителей одним из важных аспектов их деятельности является создание условий для качественной подготовки молодых профессионалов. И чем она длиннее, чем активнее движение на ней - тем эффективнее работа органов власти, тем стабильнее политическая ситуация в стране. Поскольку если изменения не происходят естественным, эволюционным путем, невольно создается почва для революционной ситуации. Когда молодые и амбициозные есть, а роста у них нет. И даже если не брать во внимание весь негатив самой революции, пусть даже бескровной и бархатной, то негативны ее последствия - к власти приходят молодые и амбициозные, но профессионально не подготовленные кадры, которым не то что государством или хотя бы министерством пока слишком рано управлять, им еще даже кишлак рано доверить", - отметил Арьков.

Эксперт привел в пример ситуацию в соседней Армении. "Там при поддержке Запада власть захватили популисты, не обладающие ни знаниями, ни опытом управленческой работы. Не говоря уже про способности к этому. А они тоже должны присутствовать - стать управленцем способен не каждый желающий", - подчеркнул Арьков.

Все последние годы действительно интересующиеся внутренней политикой Азербайджана могли видеть, как в Стране огней проводится глубокая работа по селекции и подготовке кадров, добавил он.



"Президент Ильхам Алиев мудро выбрал вариант преемственности, эволюционности власти. Что позволило Азербайджану продолжить свое поступательное развитие, опытным управленцам работать на благо Родины и в спокойной обстановке готовить себе достойную смену.

Мир вокруг нас сегодня быстро меняется. Это касается не только технологий и коммуникаций, это в т.ч. очень заметно в политическом пространстве. И Азербайджан, на мой взгляд, грамотнее и аккуратнее многих других государств на постсоветском пространстве входит в новый цикл", - сказал российский эксперт.

По его словам, кадровые изменения затронули и правительство, и Администрацию Президента Азербайджана, а теперь и Милли Меджлис. "На ключевые должности приходят представители нового поколения управленцев, но качественно отобранные и качественно подготовленные старшим поколением управленцев. Которое, к слову, никто не списывает в архив истории - уникальный опыт и знания этих людей очень ценны и необходимы Азербайджану, они будут востребованы как наставники и советники своих преемников. Это аксакалы азербайджанской политики, по замечательной восточной традиции они не только уважаемы, но и востребованы как учителя для молодого поколения", - подчеркнул Арьков.