Парк военных трофеев в Баку - месседж для тех, кто вновь заговорит о войне

Парк военных трофеев в Баку свидетельствует о силе, мужестве и отваге азербайджанского солдата, что должно стать примером для будущих поколений.

Об этом сказал в среду Trend военный эксперт Адалят Вердиев, передает Day.Az.

По его словам, если какие-то силы вновь заговорят о войне и о реванше, то Парк военных трофеев станет в этом случае своеобразным напоминанием и позволит им сделать соответствующие выводы.

Отметим, что 12 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев. В числе трофеев - брошенные армянами стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные комплексы, военные транспортные средства и боеприпасы.