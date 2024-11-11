Премьер-министр Островов Кука прибыл в Азербайджан

- для участия в COP29

11 ноября премьер-министр Островов Кука Марк Браун прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.