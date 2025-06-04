Джаред Лето решился на экстрим

52-летний Джаред Лето в очередной раз доказал, что он в отличной форме. Поклонники ахнули, увидев, на какой экстрим решился музыкант.

Как передает Day.Az, впечатляющими кадрами Лето поделился на своей странице в Instaqram.

"Ледяное погружение, которое я никогда не забуду", - подписал Джаред видео, на котором окунается в морскую воду, где плавали расколотые фрагменты льда.

Для купания артист выбрал не слишком подходящую одежду. Обычно такие погружения происходят в специальном гидрокостюме, защищающем от переохлаждения. Лето выбрал красные короткие шорты и черный лонгслив. Немудрено, что спустя пару секунд он выскочил из воды как ошпаренный.

Люди за кадром, которые снимали видео, бурно отреагировали на выходку актера, поддерживая его криками. Впрочем, и сам Лето голосил на всю округу.

"Ты сделал мой день!", "Так вот почему ты не стареешь", "Это полезно для здоровья", "Джаред, ты нужен нам "горячим" на концертах", "Отличный способ проснуться по утрам", "Парень, почему ты не размножаешься? Ты не можешь держать всю эту генетику при себе, даже ноги у тебя идеальны", - пишут шокированные фолловеры.