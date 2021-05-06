Меняется порядок увековечения памяти погибших за Родину

Именами награжденных орденами за защиту Родины будут названы улицы, площади, организации, предприятия, военные и гражданские корабли.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемой поправке к закону "Об увековечении памяти погибших за Родину".

Согласно проекту, подобным образом будут увековечены имена героев Отечественной войны, Национальных героев Азербайджана, Героев Советского Союза и лиц приравненных к ним.

По действующему закону, увековечиваются имена Национальных Героев Азербайджана, Героев Советского Союза и лиц, приравненных к ним, а также награжденных не менее чем двумя орденами за защиту Родины.