https://news.day.az/society/1340561.html Меняется порядок увековечения памяти погибших за Родину
Меняется порядок увековечения памяти погибших за Родину
Именами награжденных орденами за защиту Родины будут названы улицы, площади, организации, предприятия, военные и гражданские корабли.
Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемой поправке к закону "Об увековечении памяти погибших за Родину".
Согласно проекту, подобным образом будут увековечены имена героев Отечественной войны, Национальных героев Азербайджана, Героев Советского Союза и лиц приравненных к ним.
По действующему закону, увековечиваются имена Национальных Героев Азербайджана, Героев Советского Союза и лиц, приравненных к ним, а также награжденных не менее чем двумя орденами за защиту Родины.
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