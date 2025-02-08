https://news.day.az/society/1728765.html Индексация пенсий: сколько теперь получают пенсионеры? В результате индексации пенсий с начала этого года средний размер ежемесячных выплат увеличился с 497 до 537 манатов. Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство труда и социальной защиты населения. Согласно информации ведомства, средняя пенсия по возрасту также выросла, достигнув 573 манатов вместо прежних 530 манатов.
Индексация пенсий: сколько теперь получают пенсионеры?
В результате индексации пенсий с начала этого года средний размер ежемесячных выплат увеличился с 497 до 537 манатов.
Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство труда и социальной защиты населения.
Согласно информации ведомства, средняя пенсия по возрасту также выросла, достигнув 573 манатов вместо прежних 530 манатов.
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