сколько теперь получают пенсионеры?

В результате индексации пенсий с начала этого года средний размер ежемесячных выплат увеличился с 497 до 537 манатов.

Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно информации ведомства, средняя пенсия по возрасту также выросла, достигнув 573 манатов вместо прежних 530 манатов.