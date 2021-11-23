Моуринью купил кроссовки футболисту "Ромы" Афене-Гьяну за €800

Главный тренер футбольного клуба "Рома" Жозе Моуринью купил кроссовки нападающему команды Феликсу Афене-Гьяну за €800 после победы над "Дженоа" в матче 13-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча между командами прошла в воскресенье и завершилась победой подопечных Моуринью со счетом 2:0. 18-летний Афена-Гьян отметился дублем. Эти мячи стали для него дебютными за команду.

"Рома" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 22 очками в активе. Следующий матч римляне проведут дома против "Торино" 28 ноября. Перед этим "Рома" сыграет в рамках группового этапа Лиги конференций с луганской "Зарей" 25 ноября.