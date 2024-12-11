Гейдаров и Коцоев претендуют на звание "Дзюдоист года"

Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) претендуют на звание "Дзюдоист года" по версии Международной федерации дзюдо (IJF).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на этот титул номинированы семь спортсменов, каждый из которых завоевал золото на Олимпийских играх. Помимо азербайджанских дзюдоистов, среди номинантов также Хифумэ Абэ, Таканори Нагасе (оба Япония), Тедди Ринер (Франция), Лаша Бекаури (Грузия) и Елдос Сметов (Казахстан).

Победитель в этой номинации будет определён в конце года.

Стоит отметить, что Гейдаров и Коцоев в этом году, помимо олимпийских медалей, стали чемпионами мира. А Хидаят Гейдаров в четвертый раз в карьере завоевал титул чемпиона Европы.