Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне сохранения политической нестабильности в Ираке, которая может привести к перебоям поставок сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков, передает 1prime.ru.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,37%, до 59,17 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,74%, до 53,73 доллара за баррель.

Инвесторы обеспокоены тем, что политическая нестабильность в Ираке может оказать негативное влияние на поставки нефти. В стране с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками.

Глава Eurasia Group на Ближнем Востоке и в Северной Африке Айхам Камель (Ayham Kamel), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что экспорт нефти из Ирака может быть частично нарушен, если политическая нестабильность в стране будет длиться неделями.

Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне сохранения политической нестабильности в Ираке, которая может привести к перебоям поставок сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,37%, до 59,17 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,74%, до 53,73 доллара за баррель.

Инвесторы обеспокоены тем, что политическая нестабильность в Ираке может оказать негативное влияние на поставки нефти. В стране с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками.

Глава Eurasia Group на Ближнем Востоке и в Северной Африке Айхам Камель (Ayham Kamel), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что экспорт нефти из Ирака может быть частично нарушен, если политическая нестабильность в стране будет длиться неделями.

Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне сохранения политической нестабильности в Ираке, которая может привести к перебоям поставок сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,37%, до 59,17 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,74%, до 53,73 доллара за баррель.

Инвесторы обеспокоены тем, что политическая нестабильность в Ираке может оказать негативное влияние на поставки нефти. В стране с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками.

Глава Eurasia Group на Ближнем Востоке и в Северной Африке Айхам Камель (Ayham Kamel), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что экспорт нефти из Ирака может быть частично нарушен, если политическая нестабильность в стране будет длиться неделями.Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне сохранения политической нестабильности в Ираке, которая может привести к перебоям поставок сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,37%, до 59,17 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,74%, до 53,73 доллара за баррель.

Инвесторы обеспокоены тем, что политическая нестабильность в Ираке может оказать негативное влияние на поставки нефти. В стране с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками.

Глава Eurasia Group на Ближнем Востоке и в Северной Африке Айхам Камель (Ayham Kamel), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что экспорт нефти из Ирака может быть частично нарушен, если политическая нестабильность в стране будет длиться неделями.

Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне сохранения политической нестабильности в Ираке, которая может привести к перебоям поставок сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,37%, до 59,17 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,74%, до 53,73 доллара за баррель.

Инвесторы обеспокоены тем, что политическая нестабильность в Ираке может оказать негативное влияние на поставки нефти. В стране с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками.

Глава Eurasia Group на Ближнем Востоке и в Северной Африке Айхам Камель (Ayham Kamel), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что экспорт нефти из Ирака может быть частично нарушен, если политическая нестабильность в стране будет длиться неделями.Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером на фоне сохранения политической нестабильности в Ираке, которая может привести к перебоям поставок сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 19.47 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,37%, до 59,17 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,74%, до 53,73 доллара за баррель.

Инвесторы обеспокоены тем, что политическая нестабильность в Ираке может оказать негативное влияние на поставки нефти. В стране с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками.

Глава Eurasia Group на Ближнем Востоке и в Северной Африке Айхам Камель (Ayham Kamel), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что экспорт нефти из Ирака может быть частично нарушен, если политическая нестабильность в стране будет длиться неделями.

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